Окупанти знову вдарили по Харківщині, є жертви

У Харківському районі росіяни влучають по цивільній інфраструктурі, вулицях селищ, площах і навіть цвинтарях

Окупанти знову б'ють по Харківській області. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Харківської області. За сьогодні, 28 квітня, є поранені та загиблі.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Яка ситуація на Харківщині?

У Харківському районі росіяни влучають по цивільній інфраструктурі, вулицях селищ, площах і навіть цвинтарях.

Внаслідок ударів в одному з населених пунктів району стався обвал будівлі. За попередніми даними, у людей, яких врятували з-під завалів, – ушкодження незначні, тому потреби в госпіталізації немає.

Станом на зараз у Харківському районі 4 поранених, 1 загиблий. Інформація уточнюється. Медики екстреної допомоги та рятувальники ДСНС працюють на місці.

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"Півгодини тому росіяни ще завдали ударів по одному із східних районів Харкова. 2 постраждалих, 1 людина, на жаль, загинула. Шановні харків’яни, не нехтуйте сигналами тривоги! Окупанти жорстоко та підступно продовжують завдавати артилерійські, мінометні удари по житлових районах Харкова. Без необхідності – не покидайте укриття. Обстріли тривають", – наголосив Синєгубов.

Обстріли на Харківщині

У Харківській області внаслідок нічних обстрілів окупантів загинуло 3 осіб, також поранено 15 осіб. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він також спростував повідомлення, що розповсюджуються в Мережі, про нібито застосування на території регіону фосфорних бомб.

За словами Синєгубова, обстріляли Харків, Золочів, Чугуїв, Дергачі.

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