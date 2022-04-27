Ізюм чинить опір. Жителі окупованого міста розпочали бій з військовими РФ

Внаслідок цього загинув працівник Ізюмської міської ради Віктор Бєльський

Жителі Ізюма вступили у бій з російськими окупантами. Фото: колаж "Сьогодні"

Жителі Ізюма Харківської області вступили у бій з російськими окупантами на околиці міста. Місцеві мешканці виконували спецзавдання Збройних сил України. Внаслідок цього загинув працівник Ізюмської міської ради Віктор Бєльський.

Про це повідомив працівник Ізюмської міської ради Максим Стрельник на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, мешканці Ізюма знищили з десяток російських окупантів.

"Віктор Бєльський героїчно загинув в бою, прикриваючи відхід своїх побратимів. Пана Віктора знав особисто як справжнього Патріота України і Ізюма. Напередодні військової агресії російських окупантів він працював у нашому Управлінні молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міської ради", – написав Стрельник.

Він додав, що це перший випадок організованого та збройного національного спротиву жителів Ізюма. Стрільник уточнив, що спеціальне завдання група ізюмчан повністю виконала.

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Загиблий Віктор Бєльський

Під Києвом у бою з окупантами загинув ексдепутат Ради

У Пущі-Водиці під Києвом у бою з російськими окупантами загинув народний депутат України VIII скликання від ВО "Свобода" Олександр Марченко. Про це повідомив у Facebook лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

"У бою з окупантами у Пущі-Водиці загинув ветеран московсько-української війни, офіцер, народний депутат України VIII скликання від ВО "Свобода" Олександр Марченко. Вічна пам'ять та слава Герою! Смерть ворогам! Помстимось!" – написав він.

Член ВО "Свобода" Євген Чубук у Facebook уточнив, що Марченко загинув 7 березня.

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