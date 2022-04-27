Изюм сопротивляется. Жители оккупированного города вступили в бой с военными РФ

В результате этого погиб работник Изюмского городского совета Виктор Бельский

Жители Изюма вступили в бой с российскими оккупантами. Фото: коллаж "Сегодня"

Жители Изюма Харьковской области вступили в бой с российскими оккупантами на окраине города. Местные жители выполняли спецзадание Вооруженных сил Украины. В результате этого погиб работник Изюмского городского совета Виктор Бельский.

Об этом сообщил работник Изюмского городского совета Максим Стрельник на своей странице в Facebook.

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По его словам, жители Изюма уничтожили с десяток российских оккупантов.

"Виктор Бельский героически погиб в бою, прикрывая отход своих собратьев. Пана Виктора знал лично как настоящего патриота Украины и Изюма. Накануне военной агрессии российских оккупантов он работал в нашем Управлении молодежи, спорта и имиджевых проектов в Изюмском городском совете", – написал Стрельник.

Он добавил, что это первый случай организованного и вооруженного национального сопротивления жителей Изюма. Стрельник уточнил, что специальную задачу группа изюмчан полностью выполнила.

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Погибший Виктор Бельский

Под Киевом в бою с оккупантами погиб экс-депутат Рады

В Пуще-Водице под Киевом в бою с российскими оккупантами погиб народный депутат Украины VIII созыва от ВО "Свобода" Александр Марченко. Об этом сообщил в Facebook лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

"В бою с оккупантами в Пуще-Водице погиб ветеран московско-украинской войны, офицер, народный депутат Украины VIII созыва от ВО "Свобода" Александр Марченко. Вечная память и слава Герою! Смерть врагам! Отомстим!" – написал он.

Член ВО "Свобода" Евгений Чубук в Facebook уточнил, что Марченко погиб 7 марта.

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