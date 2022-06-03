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Окупанти ризикують спричинити катастрофу на Запорізькій АЕС – що там відбувається

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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3 червня, 13:06
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Склалася критична ситуація щодо забезпечення стабільної та безпечної роботи станції
Окупанти досі перебувають на ЗАЕС. Фото: колаж "Сьогодні"
Окупанти досі перебувають на ЗАЕС. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти ставлять під загрозу безпечну роботу Запорізької АЕС. Там склалася критична ситуація щодо забезпечення стабільної та безпечної роботи станції. Практично відсутні запчастини та витратні матеріали.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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Деталі

Під час захоплення станції один зі снарядів, випущених окупантами, розірвався поблизу одного з енергоблоків. Внаслідок цього стався витік оливи. Пошкодження вдалося відремонтувати, але персонал був змушений залити в контур відпрацьовану оливу.

Наразі робота на станції ведеться вахтовим методом. Тривалість вахти складає один тиждень.

Особовий склад окупаційних військ, залучений в охороні об'єкта, розміщений в основному в готелі "Україна" та в приміщеннях профілакторію станції. Також військові займають квартири евакуйованих громадян. На станції діє суворий пропускний режим. У кожної чергової зміни вилучають практично всі особисті речі, особливо телефони.

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Керівництвом РФ станції вивчається можливість під’єднання станції до енергосистеми РФ. Втім, через технічні причини це поки що технічно неможливо.

На території ЗАЕС близько 500 окупантів з вибухівкою — Енергоатом

На Запорізькій АЕС перебувають близько 500 окупантів. У них велика кількість техніки та вибухівки, тому Україна не може гарантувати безпеку державі й світу, хоча й контролює роботу ЗАЕС. Про це повідомив голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Котін розповів, що російські окупанти перебувають безпосередньо на самій ЗАЕС. Попередньо їх там близько 500 осіб з великою кількістю техніки та вибухівки. Це створює небезпечні умови для роботи станції.

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"Ми продовжуємо контролювати роботу станції. Весь персонал виконує наші команди та енергоблоки продовжують видавати в енергосистеми України електрику. Весь персонал працює під великим тиском загарбників. Є факти знущання над персоналом, є факти викрадення людей. Близько тижня тому росіяни окупанти розстріляли одного з працівників цієї станції прямо вдома. Його вдалося врятувати, лікарі борються за його життя", — сказав Котін.

Він зазначив, що окупанти використовують Запорізьку АЕС як військову базу.

"Запорізька атомна електростанція і в мирний час – це добре укріплений об’єкт. Який має гарну систему спостереження, огорожу, спеціальні приміщення для укриття персоналу, великі приміщення для відпочинку. Ця станція має їдальні та інші потрібні приміщення, де можна розташувати велику кількість людей. Тобто це ідеальна військова база. Більше того, росіяни розуміють, що та кількість ядерних матеріалів, яка там знаходиться, їх захищає. Україна не буде бити по такому об’єкту", — наголосив Котін.

Котін додав, що однією з причин, чому росіяни захоплювали і захоплюють українські атомні електростанції можуть бути "фантомні болі" президента РФ Володимира Путіна, який ще у 2000 році мав плани об’єднати атомний комплекс України і Росії. Крім того, голова "Енергоатому" відкинув можливість передачі української електроенергії на окуповані території.

"Технічно електроенергію, яка виробляється в Україні, неможливо передавати на окуповані території. Запорізька атомна станція повністю приєднана до електросистеми України. Існують окремі лінії, які ведуть на Крим, але вони пошкоджені ще з 2015 року. Для того, щоб їх відновити, необхідно провести дуже велику роботу і витратити дуже значні кошти", — сказав Котін.

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