Война
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
❗ Угроза котла на Донбассе 💥 Ракетные обстрелы 📆 100 дней войны 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Оккупанты рискуют вызвать катастрофу на Запорожской АЭС – что там происходит

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 июня, 13:06
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сложилась критическая ситуация по обеспечению стабильной и безопасной работы станции
Оккупанты до сих пор находятся на ЗАЭС. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты до сих пор находятся на ЗАЭС. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты ставят под угрозу безопасную работу Запорожской АЭС. Там сложилась критическая ситуация по обеспечению стабильной и безопасной работы станции. Практически отсутствуют запчасти и расходные материалы.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Реклама

Подробности

Во время захвата станции один из снарядов, выпущенных оккупантами, разорвался вблизи одного из энергоблоков. В результате произошла утечка масла. Повреждение удалось отремонтировать, но персонал был вынужден залить в контур отработанное масло.

Сейчас работа на станции ведется вахтовым методом. Продолжительность вахты составляет одну неделю.

Личный состав оккупационных войск, вовлеченный в охрану объекта, размещен в основном в гостинице "Украина" и в помещениях профилактория станции. Также военные занимают квартиры эвакуированных граждан. На станции действует строгий пропускной режим. У каждой очередной смены изымают практически все личные вещи, особенно телефоны.

Реклама

Руководством РФ станции изучается возможность подключения станции к энергосистеме РФ. Впрочем, по техническим причинам это пока невозможно.

На территории ЗАЭС около 500 оккупантов со взрывчаткой — Энергоатом

На Запорожской АЭС находятся около 500 оккупантов. У них большое количество техники и взрывчатки, поэтому Украина не может обеспечить безопасность государству и миру, хотя и контролирует работу ЗАЭС. Об этом сообщил глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Котин рассказал, что российские оккупанты находятся непосредственно на самой ЗАЭС. Предварительно их там около 500 человек с большим количеством техники и взрывчатки. Это создает опасные условия для станции.

Реклама

"Мы продолжаем контролировать работу станции. Весь персонал выполняет наши команды и энергоблоки продолжают выдавать электричество в энергосистему Украины. Весь персонал работает под большим давлением захватчиков. Есть факты издевательства над персоналом, есть факты похищения людей. Около недели назад российские оккупанты расстреляли одного из работников этой станции прямо дома. Его удалось спасти, врачи борются за его жизнь", — сказал Котин.

Он отметил, что оккупанты используют Запорожскую АЭС как военную базу.

"Запорожская атомная электростанция и в мирное время – это хорошо укрепленный объект. Который имеет хорошую систему наблюдения, ограждение, специальные помещения для укрытия персонала, большие помещения для отдыха. Эта станция имеет столовые и другие необходимые помещения, где можно разместить множество людей. То есть, это идеальная военная база. Более того, россияне понимают, что то количество находящихся там ядерных материалов их защищает. Украина не будет бить по такому объекту", — подчеркнул Котин.

Котин добавил, что одной из причин, почему россияне захватывали и захватывают украинские атомные электростанции, могут быть "фантомные боли" президента РФ Владимира Путина, который еще в 2000 году имел планы объединить атомный комплекс Украины и России. Кроме того, глава "Энергоатома" отверг возможность передачи украинской электроэнергии на оккупированные территории.

"Технически производимую в Украине электроэнергию невозможно передавать на оккупированные территории. Запорожская атомная станция полностью подсоединена к электросистеме Украины. Есть отдельные линии, которые ведут на Крым, но они повреждены еще с 2015 года. Для того чтобы их восстановить, необходимо провести очень большую работу и потратить очень значительные средства", — сказал Котин.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ВСУ: главное
Хроника обстрелов
Война в Украине из космоса
Украинцы за границей
Дипломатический фронт
Save Life
"Разом нас багато"
Помощь во время войны
Наши деньги
Life новости
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 9:30 3 июня
1
Личный состав 30950
Личный состав
2
Самолеты 210
Самолеты
3
Вертолеты 175
Вертолеты
4
ББМ 3366
ББМ
5
Танки 1367
Танки
6
Артиллерия 675
Артиллерия
7
Средства ПВО 95
Средства ПВО
8
РСЗО 207
РСЗО
9
БПЛА 535
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2329
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Виртуоз-бомбардировщик… Капитан Сергей Пархоменко – военный летчик. На его счету – 38 боевых вылетов под огнем ПВО и истребителей РФ. Виртуозно уничтожил более 20 вражеских танков, свыше сотни единиц транспорта, более 20 цистерн с горючим… Погиб, выполняя боевое задание в районе Гуляйполя (Запорожская обл.). Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
Лейтенант Любовь Плаксюк - первая в Украине женщина-командир артиллерийского подразделения (экс-преподаватель истории). Сражается в составе бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича. Решительна, бесстрашна и удивительно хладнокровна - идеальный артиллерист!
История уникальной артиллеристки
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30249.33

Binance Coin (BNB)

302.74

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

63.36

Theta (THETA)

1.2

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
39,91
-
48,90
56,00
-
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,32 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.28

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять