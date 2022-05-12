Окупанти зізналися, чому бояться Чорнобаївку – перехоплення СБУ

Росіяни вже почали називати це село і чистилищем, і кладовищем

Окупанти бояться служити в Чорнобаївці. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська Чорнобаївка обростає новими легендами серед російських загарбників. Вони називають її "чистилищем" для живої сили і кладовищем – для військової техніки.

Про це йдеться у розмовах окупантів, які перехопила СБУ.

Реклама

"Наш опорник здесь на базе "чистилищем" называют. Он находится под постоянным обстрелом. К нам люди боятся ездить", – зізнається матері контрактник збройних сил РФ.

Він називає війну спецоперацією, та жінка обізнана зі звірствами росіян в Україні і не погоджується з сином.

"Ага, у вас спецоперация, а детей и взрослых сколько погибло! Все разбомбили вы там", – доводить вона.

Окупанти розуміють, що несуть великі втрати

У розмові з батьком окупант деталізує: "У нас просто воевать нечем… Ничего у нас, ни техники, вообще ничего тяжелого нету. Все разбомбили".

Він відверто натякає на тупість своїх командирів.

Реклама

"Приехали в Херсон, на базу, тут вообще ж*па: кладбище вертолетов... все, накрыло, нахрен, градами", – бідкається загарбник.

У СБУ зауважують, що напевно окупант не хоче вірити, що скоро вся Україна стане для росіян суцільною Чорнобаївкою.

Читайте також: