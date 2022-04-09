Окупанти під Харковом залишили тіла своїх загиблих солдатів у ямі (фото)

Під час зачистки населеного пункту Вільхівка, що під Харковом, бійцями 92 окремої механізованої бригади було виявлено братську могилу окупантів.
Про це повідомило в Facebook Управління стратегічних комунікацій.
Зачистка ЗСУ
Як зазначається, 30 березня воїни 92-ї механізованої бригади ЗСУ та добровольчі загони під Харковом знищили дві батальйонні тактичні групи 138-ї мотострілецької бригади та зведену батальйонну тактичну групу 59-го танкового полку ЗС РФ.
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В Управлінні заявили, що були захоплені штаби та вся документація, а понад 60 військовослужбовців цих частин здалися в полон.
Нагадаємо, матері російських окупантів почали "штурмувати" військкомати в Російській Федерації, щоб забрати своїх синів із війни в Україні.