Матері окупантів почали "штурмувати" російські військкомати – радіоперехоплення СБУ

Матері російських окупантів почали "штурмувати" військкомати в Російській Федерації, щоб забрати своїх синів із війни в Україні.
Про це повідомила в Telegram Служба безпеки України, оприлюднивши перехоплену розмову солдата 36-ої окремої мотострілецької бригади РФ із дислокацією у Борзі (Забайкальський край).
"Для цього не шкодують ні грошей, ні зв’язків серед військового керівництва РФ", – вказали у Службі.
Як повідомляється, 36-а окрема мотострілецька бригада у 2015 році під виглядом "донецьких сепаратистів" воювала проти України.
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"Тож тепер їх кинули під Київ, як досвідчених головорізів. Та ця зустріч з ЗСУ для багатьох із них стала фатальною. Мати каже своєму синові, що домовилася з командуванням, щоб його повернули на місце дислокації. Радить йому не сподіватися, що їх скоро виведуть: "…не будут выводить, сейчас будете обратно сюда заходить. Это все еще не прекратится, вывозят технику, везут… народ туда. Кто погибший, заменяют вот этими остатками", – повідомили в СБУ.
Крім цього, жінка перелічує, у скількох знайомих жінок вже загинули чоловіки.
Нагадаємо, нова розмова солдата РФ, яку перехопила СБУ, свідчить про те, що російські генерали перетворили війну на власний піар, а нагороди роздають своїм родичам. Це викликає додаткове невдоволення серед окупантів і вони погрожують бунтами.