Окупанти оголосили полювання на підлітка, який зірвав прапор РФ у Маріуполі: де він зараз

Маріуполь продовжує чинити опір окупації

Підліток не злякався окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

На підлітка, який зірвав прапор РФ у тимчасово окупованому російськими військами Маріуполі, оголосили полювання, але йому вже вдалося виїхати з міста.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Від вчинку юного Героя Спротиву Маріуполя в окупантів трохи пригоріло. Навіть не трохи. Масові погрози та заклики до помсти. Очікувано. Але наш герой Тимофій виявився відомим серед молоді скейтером. Він у безпеці і вже не в місті. То хай захлинуться своєю злобою. А кожен може подякувати хлопцю за вчинок просто в його Instagramі. Це найменше, на що він заслуговує", – йдеться у повідомленні.

Андрющенко також опублікував реакцію окупантів на зірваний прапор РФ.

"Ми не кровожерливі і робимо знижку на вік, але... Закликаємо товаришів у Маріуполі знайти сцикуна та провести кілька уроків з денацифікації, а також крою та шиття", – бісяться окупанти.

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Також Андрющенко опублікував Instagram-аккаунт підлітка.

Раніше ми повідомляли, що на Миколаївщині чоловік голіруч прогнав озброєних окупантів.

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Також нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, чим сильнішим буде опір, тим швидше настане перемога.