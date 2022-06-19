Нагадав окупантам, чий Маріуполь: школяр зірвав та викинув прапор РФ (відео)

Маріупольці всуперечвсьому висловлюють своє ставлення до окупантів

Окупантам нагадали, що Маріуполь – це Україна / Фото: Колаж: Сьогодні

У захопленому військами РФ Маріуполі підліток зірвав і викинув прапор Росії, а також нагадав, що окуповані території – це Україна.

Відповідне відео оприлюднив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Підліток на відео, використовуючи нецензурні вислови, розповів, що побачив у місті "ганчірку для підлоги".

"Побачили х*ню таку, ганчірку для підлоги, у нас у місті. Вирішили – нах** вона нам тут потрібна. Зняли по-чоловічому, насц*ли на неї – вона тільки для цього і придатна. І кудись туди її треба викинути, бо нах** вона нам тут потрібна така ганчірка. І не забувайте, окуповані території – це Україна", – сказав він.

Петро Андрющенко висловив захоплення вчинком школяра:

"Золоті слова Маріупольського Героя. Пишаємося нашою молоддю. Пишаємося маріупольцями, які попри все чинять опір!"

У Маріуполі окупанти погрожують школярам через українську мову

В окупованому Маріуполі росіяни забороняють розмовляти українською навіть школярам, ​​повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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