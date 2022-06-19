Нагадав окупантам, чий Маріуполь: школяр зірвав та викинув прапор РФ (відео)

У захопленому військами РФ Маріуполі підліток зірвав і викинув прапор Росії, а також нагадав, що окуповані території – це Україна.
Відповідне відео оприлюднив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Підліток на відео, використовуючи нецензурні вислови, розповів, що побачив у місті "ганчірку для підлоги".
"Побачили х*ню таку, ганчірку для підлоги, у нас у місті. Вирішили – нах** вона нам тут потрібна. Зняли по-чоловічому, насц*ли на неї – вона тільки для цього і придатна. І кудись туди її треба викинути, бо нах** вона нам тут потрібна така ганчірка. І не забувайте, окуповані території – це Україна", – сказав він.
Петро Андрющенко висловив захоплення вчинком школяра:
"Золоті слова Маріупольського Героя. Пишаємося нашою молоддю. Пишаємося маріупольцями, які попри все чинять опір!"
У Маріуполі окупанти погрожують школярам через українську мову
В окупованому Маріуполі росіяни забороняють розмовляти українською навіть школярам, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Керівництво шкіл забороняє підліткам, що навчалусь в україномовних школах, використовувати українську навіть на перервах. Не соромлячісь, колабораційний директорат шкіл відкрито погрожує "наслідками для дітей та батьків", якщо буде чути в спілкуванні українську. ДенаZіфікація не всіх рівнях за кращими прикладами СРСР" , – написав Андрющенко.