Напомнил оккупантам, чей Мариуполь: школьник сорвал и выбросил флаг РФ (видео)

В захваченном войсками РФ Мариуполе подросток сорвал и выбросил флаг России, а также напомнил, что оккупированные территории – это Украина.
Соответствующее видео опубликовал в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Подросток на видео, используя нецензурные выражения, рассказал, что увидел в городе "половую тряпку".
"Увидели х*ню такую, тряпку половую, у нас в городе. Решили – нах** она нам тут нужна. Сняли по-мужски, насс*ли на нее – она только для этого и годная. И куда-то туда ее надо выбросить, потому что нах** она нам здесь нужна такая "ганчірка". И не забывайте, оккупированные территории – это Украина", – сказал он.
Петр Андрющенко выразил восхищение поступком школьника:
"Золотые слова Мариупольского Героя. Гордимся нашей молодежью. Гордимся мариупольцами, которые вопреки всему оказывают сопротивление!"
В Мариуполе оккупанты угрожают школьникам из-за украинского языка
В оккупированном Мариуполе россияне запрещают разговаривать на украинском языке даже школьникам, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Руководство школ запрещает подросткам, которые учились в украиноязычных школах, использовать украинский даже на переменах. Не стесняясь, коллаборационный директорат школ открыто угрожает "последствиями для детей и родителей", если будет слышен в общении украинский. ДенаZификация на всех уровнях по лучшим примерам СССР", — написал Андрющенко.