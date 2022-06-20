Оккупанты объявили охоту на подростка, сорвавшего флаг РФ в Мариуполе: где он сейчас

Мариуполь продолжает сопротивляться оккупации

Подросток не испугался оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

На подростка, сорвавшего флаг РФ во временно оккупированном российскими войсками Мариуполе, объявили охоту, однако ему уже удалось уехать из города.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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"От поступка юного Героя Сопротивления Мариуполя у оккупантов немного пригорело. Даже не немного. Массовые угрозы и призывы к мести. Ожидаемо. Но наш герой Тимофей оказался известным среди молодежи скейтером. Он в безопасности и уже не в городе. Пусть захлебнутся своей злобой. А каждый может поблагодарить парня за поступок в его Instagram. Это меньшее, на что он заслуживает", – говорится в сообщении.

Андрющенко также опубликовал реакцию оккупантов на сорванный флаг РФ.

"Мы не кровожадны и делаем скидку на возраст, но... Призываем товарищей в Мариуполе найти сцыкуна и провести несколько уроков по денацификации, а также кройки и шитья", – бесятся оккупанты.

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Также Андрющенко опубликовал Instagram-аккаунт подростка.

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области мужчина голыми руками прогнал вооруженных оккупантов.

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Также напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, чем сильнее будет сопротивление, тем быстрее наступит победа.