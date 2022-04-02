Окупанти обстріляли ракетами житлові будинки на Полтавщині – ОВА

Російські військові нанесли ракетні удари по Полтавській області. Внаслідок обстрілів пошкоджено інфраструктурний об'єкт та житлові будинки.
Про це розповів начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"Полтава. Вночі ракетний удар по одному з інфраструктурних обʼєктів. Кременчук. Вранці багато ударів по місту. По інфраструктурних обʼєктах і житлових будинках", – написав Лунін.
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Він зазанчив, що працюють усі відповідні служби. Інформація про постраждалих уточнюється.
"Не постимо жодних фото! Зберігаємо спокій! І ніколи, ніколи не ігноруємо повітряну тривогу!" – додав Лунін.
Окупанти обстріляли околицю Кривого Рогу
Російські окупанти здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню околиці Кривого Рогу. Про це повідомляє Українська правда.
На початку доби 2 квітня росіяни застосували РСЗО для обстрілу району Інгулець.
"Обстріляли "Градами" виїзд в Інгулець. Горить заправка", — розповів виданню голова ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул.
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