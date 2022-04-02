Оккупанты обстреляли ракетами жилые дома в Полтавской области – ОВА

Российские военные нанесли ракетные удары по Полтавской области. В результате обстрелов повреждены инфраструктурный объект и жилые дома.
Об этом рассказал начальник Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
"Полтава. Ночью ракетный удар по одному из инфраструктурных объектов. Кременчуг. Утром много ударов по городу. По инфраструктурным объектам и жилым домам", – написал Лунин.
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Он отметил, что работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется.
"Не постим никаких фото! Сохраняем спокойствие! И никогда, никогда не игнорируем воздушную тревогу!" – добавил Лунин.
Оккупанты обстреляли окрестность Кривого Рога
Российские оккупанты совершили обстрел из реактивных систем залпового огня окрестности Кривого Рога. Об этом сообщает Украинская правда.
В начале суток 2 апреля россияне применили РСЗО для обстрела района Ингулец.
"Обстреляли "Градами" выезд в Ингулец. Горит заправка", – рассказал изданию председатель ОВА Кривого Рога Александр Вилкул.
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