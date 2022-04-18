Окупанти обстріляли Львів: кількість жертв досягла 7 (фото, відео)

Російські військові випустили кілька ракет із Каспійського регіону

На місці працюють рятувальники / Колаж "Сьогодні"

Внаслідок ракетних ударів, які окупанти завдали по Львову, загинули 7 людей, а ще 11 людей отримали поранення. Через обстріл були також пошкоджені вікна у будинках та транспортні засоби.

Про це повідомляє голова Львівської ОДА Максим Козицький.

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Наслідок ракетного удару у Львові. Фото: "Сьогодні"

Деталі

Близько 8:30 у Львові вдарили чотири ракети. Це були крилаті ракети повітряного базування, які випустили російські військові з Каспійського регіону. Три ракети вдарили об'єктом військової інфраструктури. Одна – з шиномонтажу.

Наслідок ракетного удару у Львові. Фото: "Сьогодні"

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Через ракетний удар загинули 7 людей. Також відомо про 11 постраждалих. Серед них одна дитина.

Наслідок ракетного удару у Львові. Фото: "Сьогодні"

"Троє постраждалих у тяжкому стані. У дитини незначні пошкодження. Дані щодо загиблих та постраждалих можуть змінюватися. Навколо місць влучення пошкоджені вікна в будинках та транспортні засоби", – йдеться у повідомленні.

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Наслідок ракетного удару у Львові. Фото: "Сьогодні"

Наслідок ракетного удару у Львові. Фото: "Сьогодні"

З початку війни в Україні загинуло понад 200 дітей

Понад 567 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. При цьому 205 дітей загинули та понад 362 поранені.

"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях" , – повідомляє прес-служба Офісу Генерального прокурора Facebook.

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