Окупанти обстріляли Боярку: поранені чотири особи

Військові РФ пошкодили багатоповерховий і приватні житлові будинки

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти обстріляли Боярку Київської області – поранені чотири мирні мешканці, зокрема дитина.

Про це повідомила в Facebook Київська обласна прокуратура.

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Що сталося

Як зазначається, Фастівська окружна прокуратура розпочала кримінальні провадження за фактом обстрілу Боярки. Дії окупантів кваліфіковані як "порушення законів та звичаїв війни – ст. 438 КК України".

"За даними слідства, 26 березня військовослужбовці збройних сил РФ відкрили вогонь по місту Боярка. Внаслідок застосування зброї, за попередньою інформацією, поранення отримали 4 особи, серед яких неповнолітня дитина. Серед пошкодженої окупантами інфраструктури – багатоповерховий і приватні житлові будинки, гаражі та інші об’єкти нерухомості", – вказали в прокуратурі.

У трьох громадах Київської області гуманітарна катастрофа

У Київській області в Іванківській, Димерській та Поліській громадах почалася гуманітарна катастрофа, повідомив у Telegram голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

25 березня в Бородянській, Дмитрівській, Бучанській та Гостомельській громадах було видно переміщення ворога, у Бучанській та Немишаєвській – ворог окопувався, а на Житомирській трасі, в Ірпені та Гостомелі були бої.

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Нагадаємо, російські окупанти обстріляли мирних жителів Київської області з важкої артилерії. В результаті зруйновано п'ять приватних будинків, постраждали місцеві жителі, зокрема дитина.

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