Оккупанты обстреляли Боярку: ранены четыре человека

Военные РФ повредили многоэтажный и частные жилые дома

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Российские оккупанты обстреляли Боярку Киевской области – ранены четыре мирных жителя, в том числе ребенок.

Об этом сообщила в Facebook Киевская областная прокуратура.

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Что произошло

Как отмечается, Фастовская окружная прокуратура возбудила уголовные производства по факту обстрела Боярки. Действия оккупантов квалифицированы как "нарушение законов и обычаев войны – ст. 438 УК Украины".

"По данным следствия, 26 марта военнослужащие вооруженных сил РФ открыли огонь по городу Боярке. В результате применения оружия, по предварительной информации, ранения получили 4 человека, среди которых несовершеннолетний ребенок. Среди поврежденной оккупантами инфраструктуры – многоэтажный и частные жилые дома, гаражи и другие объекты недвижимости", – указали в прокуратуре.

В трех громадах Киевской области гуманитарная катастрофа

В Киевской области в Иванковской, Дымерской и Полесской громадах началась гуманитарная катастрофа, сообщил в Telegram глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

25 марта в Бородянском, Дмитровском, Бучанской и Гостомельской общинах было видно перемещение врага, в Бучанской и Немышаевской – враг окапывался, а на Житомирской трассе, в Ирпене и Гостомеле были бои.

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Напомним, российские оккупанты обстреляли мирных жителей Киевской области из тяжелой артиллерии. В результате разрушены пять частных домов, пострадали местные жители, в том числе ребенок.

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