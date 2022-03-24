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Окупанти намалювали "медалі" за взяття Криму для ЗСУ та одразу попалися

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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24 березня, 11:45
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При створенні фейків росіяни також зазнають поразки, як і на полі бою, нардеп пояснив чому
Безглуздий фейк ворога. Фото: колаж "Сьогодні"
Безглуздий фейк ворога. Фото: колаж "Сьогодні"

Росія створила черговий фейк. У Херсоні окупанти нібито знайшли вже готові "медалі за взяття Криму", які нібито готували вручити військовим ЗСУ.

Про це написав нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram.

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"Руцкіє в Херсоні посідали за українські комп'ютери та побачили розкіш: Windows, Paint та MS Word. Ну і щоб просто так час не витрачати, вирішили вони погратися у фейкометів. Створили ось такий фейк, що нібито вони знайшли десь на Херсонщині вже готові "Медалі за взяття Криму", – написав він.

Гончаренко додав, що цей фейк можна розбирати – "як облажатися, коли ти ліпиш дезінформацію".

"1. Яке нахр*н "взяття"? Такі медалі були б за "повернення". Ми не росіяни, чуже не забираємо. 2. Не "Криму", а хоча б "АР Крим". 3. "В.А. Зеленський". Ви серйозно? Ви ж писали цей фейк українською. Як це перекласти? "Владімір Алєксандровіч"? Ну і диб*ли", – підсумував нардеп.

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Окупація Криму

  • Крим був окупований Росією у березні 2014 року після проведення "референдуму", який не визнаний ані Україною, ані світовою спільнотою. Зокрема кримський референдум не визнає і ООН.
  • Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму та Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.
  • Міжнародні організації визнали окупацію Криму незаконною та засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій.

Раніше ми повідомляли, що Росія замінувала шляхи від Босфору до Одеси та видала новий фейк.

Також нагадаємо, у Херсоні росіяни захопили телестанцію: влада попереджає про можливі фейки.

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