Окупанти завдали ракетного удару по Карлівці Полтавської області – атакували інфраструктуру

Наразі інформація про постраждалих уточнюється

Російські війська обстріляли Полтавську область. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують штурмувати українські міста. У суботу, 7 травня, вороги вдарили ракетами по Карлівці Полтавської області. Чи є постраждалі – поки що невідомо.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

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"Окупанти вдарили ракетами по Карлівці Полтавської області. Приліт в обʼєкт інфрастуктури, інформація про постраждалих уточнюється", – заявив Лунін.

Росія обстріляла ракетами Полтавську область

Росія 24 квітня завдала ракетного удару по Полтавській області. Про це повідомив у Telegram голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"П'ять російських ракет вдарили по об'єктах інфраструктури в області", – наголосив Лунін.

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