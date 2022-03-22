Окупанти завдали по Броварах артилерійського удару, є руйнування

Збройні сили РФ здійснили обстріл Броварів — про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, 22 березня російські збройні сили провели артилерійський обстріл міста Бровари Київської області.
Снаряд потрапив на територію одного із заводів, пошкодивши 7 автобусів та господарські будівлі. За попередніми даними, жертв немає.
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Розпочато розслідування
Броварська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво з кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Прокурори Київської області продовжують вживати всіх заходів для документування військових злочинів, скоєних представниками збройних сил Російської Федерації, повідомили в Офісі генпрокурора.
Ситуація в Україні 22 березня
- ВСУ ведуть оборонну операцію та подекуди атакують, повідомив радник голови ВП Олексій Арестович.
- Над столичним районом Оболонь було збито ймовірно ракету радянського тактичного ракетного комплексу дивізійної ланки "Точка У". А на Вінниччині вдалося збити російську крилату ракету "Іскандер".
- Нескорені мешканці Херсона продовжують виходити на мирні мітинги протесту проти окупації свого рідного міста. Рашисти застосували проти людей сльозогінний газ.
- У Горлівці та Єнакієвому окупанти продовжують примусову мобілізацію місцевого населення, яке відразу вирушає до районів бойових дій.