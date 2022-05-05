Окупанти завдали авіаракетного удару по Краматорську – поранено 25 людей (фото, відео)

Ракети пошкодили 9 житлових будинків, школу та численні об’єкти цивільної інфраструктури

Окупанти завдали ракетного удару по Донецькій області. Фото: колаж "Сьогодні"

Вночі 5 травня російські окупанти завдали авіаракетного удару по Краматорську. Внаслідок цього поранено 25 цивільних, 6 з яких потребують медичної допомоги у лікарні.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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За його словами, ракети пошкодили 9 житлових будинків, школу та численні об’єкти цивільної інфраструктури.

"Не здатні воювати з українською армією, росіяни продовжують "воювати" з нашими цивільними. Це – черговий воєнний злочин російської армії на нашій землі. Все ретельно фіксуємо. Ніхто не уникне кари!" – наголосив Кириленко.

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Окупанти обстріляли Краматорськ. Фото: Павло Кириленко

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Окупанти штурмують Донецьку область: під обстріл потрапив коксохімічний завод

Російські окупанти продовжують стріляти по цивільних об'єктах у центрі Донецької області. Внаслідок цього вранці 4 травня під удар потрапили Авдіївська та Мар'їнська громади. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, знову під обстріл потрапив Авдіївський коксохімічний завод – цього разу під мінометний. Пошкоджена одна будівля, інформації про жертви наразі немає. Також внаслідок нічного обстрілу по Авдіївці пошкоджено житловий будинок і школу.

Мар’їнку росіяни обстріляли вночі запалювальними снарядами – є осередки займання у приватному секторі. Майже цілодобово тривають обстріли в районі Новомихайлівки. Попри все, фахівцям вдалося відновити лінію електропередачі на Красногорівку.

"Закликаю всіх, хто не задіяний у роботі критичної інфраструктури, покинути область. Не наражайте себе на небезпеку!" – наголосив Кириленко.

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