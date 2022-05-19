Окупанти готують "престур" з Ростова-на-Дону в окуповані українські міста

Ворог застосовує класичні форми гібридної війни

Окупанти везуть журналістів у тимчасово окуповані міста України/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти готують так званий "престур" для російських та іноземних ЗМІ з Ростова-на-Дону в українські тимчасово окуповані населені пункти.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

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Окупанти застосовують класичні форми гібридної війни.

"Готується так званий "престур" рашистських та іноземних засобів масової інформації з Ростова-на-Дону із відвідуванням Херсону, Нової Каховки, Скадовська, Армянська, де запланована зустріч із призначеними окупаційними колаборантами, а також демонстрація фейкових доказів, що Збройні Сили України обстрілюють мирних жителів. Рашисти продовжують підступну практику фальсифікацій, коли залишають свої ж позиції в селі, виводять техніку у напрямку наших позицій та гатять по мирним жителям. А потім, повертаючись в село, розповідають, що це лютували ЗСУ", — йдеться в повідомленні.

Окупанти вихваляються, як безжально знищують українців – перехоплення

Російські окупанти безжально вбивають українців. Вони самі у цьому зізнаються своїм родичам. Таким чином, мирні жителі не можуть вибратися з окупованих територій, бо йдуть постійні обстріли. Про це свідчать нові телефонні розмови окупантів, які вдалося перехопити СБУ.

"Їм зараз подітися нікуди, вони ночами намагаються проходити. Ми їх ху*рим. Мені їх не шкода, навіть мирне населення. Хто хотів – той уже поїхав. Тож ми хе*ачим і пох*р", – розповідає російський окупант своїй дружині.

Його підрозділ досі стоїть на сході України та знищує українців, які намагаються врятувати свої життя та втекти від "визволителів".

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"СБУ системно документує ці та інші факти для міжнародних судів. Бо дії рашистів є грубим порушенням законів і звичаїв війни", – наголосили у відомстві.

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