Обстріл Харкова з жертвами та нон-стоп штурм Сєвєродонецька: головні атаки РФ за ніч (фото)

Сайт "Сьогодні" зібрав головну інформацію щодо областей, де триває війна

Окупанти штурмують українські міста та села. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські війська обстрілюють мирне населення України. Вночі 2 травня окупанти знову обстріляли Дніпропетровську область та Харків. Також загарбники продовжують бої у Сєвєродонецьку.

Сайт "Сьогодні" зібрав головну інформацію щодо областей, де триває війна.

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Дніпропетровська область

Як розповів голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, ворог знову стріляв на кордоні з Херсонщиною.

Кілька разів ударив з артилерії по Зеленодольській та Апостолівській громадах. Людей не зачепило. Зараз в області все нормально.

Луганська область

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на сєвєродонецькому "Азоті" росіяни пошкодили склад з метанолом, а в Лисичанську влучили у лікарню.

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Вчора зранку вони декілька разів цілили по об’єднанню "Азот". Влучили в один з адміністративних корпусів та склад, де зберігався метанол. В Лисичанську пошкодили будівлю міської лікарні.

Пошкоджено ще 52 будинки. Тобто ще понад 50 сімей, а з урахуванням багатоповерхівок – значно більше, залишилися без даху. 50-60 будинків область втрачає щодня. У селах і селищах житло вигорає вулицями.

За 1 червня в Гірському ворогом пошкоджено 16 будинків, в Лисичанську – 15, у Врубівці – дев’ять, у Сєвєродонецьку – шість, Новодружеську – чотири, Миколаївці – два.

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У Сєвєродонецьку противник продовжує вести штурмові дії. За підтримки мінометів проводив безуспішний штурм у напрямку населених пунктів Боброве та Устинівка.

РФ обстрілює Луганську область Фото: Сергій Гайдай

Харків

Внаcлідок обстрілу Київського району Харкова вночі 2 червня сталася пожежа у школі, горіло приміщення бібліотеки.

Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло жінки, чотирьох людей врятували.

РФ обстріляла Харків

Харківський напрямок

Ворог обстріляв позицій Сил оборони зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Михайлівка, Прудянка та Верхній Салтів.

Слов'янський напрямок

Ворог дійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Довгеньке, Курулька, Вірнопілля та Долина.

Донецький напрямок

На Донецькому напрямку противник продовжує вогневе ураження позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення з мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

Бахмутський напрямок

На Бахмутському напрямку ворог веде штурмові дії в населеному пункті Комишуваха, щоб взяти під контроль місто, має частковий успіх, бої тривають. Крім цього, був штурм у напрямках населених пунктів Нагірне та Білогорівка, після завданого вогневого враження нашими підрозділами відійшов.

Південнобузький напрямок

На Південнобузькому напрямку окупанти збільшили кількість обстрілів українських позицій. Також обстрілювали з мінометів та ствольної артилерії Шевченкове, Трудолюбівку, Луч, Степову Долину та Широке.

Сумська область

Близько опівночі, під час повітряної тривоги, російський ворожий літак здійснив 3 ракетні удари по території Сумського району, Краснопільської громади.

Один будинок зруйнований вщент – пряме потрапляння ракети. Ще кілька будинків пошкоджені, великі руйнування у домогосподарствах.

Попередньо: щонайменше троє людей поранені. Усі – цивільні мешканці Краснопілля. Живі, наразі у лікарні. На місці подій працюють рятувальники.

Окупанти вдарили по Сумській області. Фото: Дмитро Живицький Окупанти вдарили по Сумській області. Фото: Дмитро Живицький Окупанти вдарили по Сумській області. Фото: Дмитро Живицький Окупанти вдарили по Сумській області. Фото: Дмитро Живицький Окупанти вдарили по Сумській області. Фото: Дмитро Живицький Окупанти вдарили по Сумській області. Фото: Дмитро Живицький Окупанти вдарили по Сумській області. Фото: Дмитро Живицький Окупанти вдарили по Сумській області. Фото: Дмитро Живицький Окупанти вдарили по Сумській області. Фото: Дмитро Живицький Окупанти вдарили по Сумській області. Фото: Дмитро Живицький 1 /10

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