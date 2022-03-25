"Новотроїцьке – це Україна": на Херсонщині люди протестують проти окупантів (відео)

У селищі Новотроїцьке Херсонської області, яке перебуває під контролем російських військових, мешканці вийшли на протест.
Про це пише Klymenko Time.
Сьогодні, 25 березня, у Новотроїцькому відбувся мітинг за Україну та проти присутності армії РФ.
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Люди йшли з українськими прапорами та скандували, що Новотроїцьке – це Україна. Також протестувальники заспівали гімн.
Мітингувальники тримали багато плакатів з такими гаслами:
- "Х*р, а не ХНР".
- "Новотроїцьке – це Україна, а не ХНР".
- "Херсон, і Крим, і Донбас стануть тобі кісткою в горлі. Путін – пі*ораст".
- "Окупанті, геть з України".
Окупанти стріляли по мітингу у Новій Каховці
Жителі тимчасово окупованої Нової Каховки на Херсонщині виходили на масштабний мітинг проти російських загарбників.
Щоб розігнати мітинг, російські окупанти почали стріляти по мітингувальниках, однак люди не розходилися.
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