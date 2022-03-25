"Новотроицкое – это Украина": в Херсонской области люди протестуют против оккупантов (видео)

В поселке Новотроицкое Херсонской области, который находится под контролем российских военных, жители вышли на протест.
Об этом пишет Klymenko Time.
Сегодня, 25 марта, в Новотроицком прошел митинг за Украину и против присутствия армии РФ.
Далее по теме
Люди шли с украинскими флагами и скандировали, что Новотроицкое – это Украина. Также протестующие спели гимн.
Митингующие держали множество плакатов с такими лозунгами:
- "Х*р, а не ХНР".
- "Новотроїцьке – це Україна, а не ХНР".
- "Херсон, і Крим, і Донбас стануть тобі кісткою в горлі. Путін – пі*ораст".
- "Окупанти, геть з України".
Оккупанты стреляли по митингу в Новой Каховке
Жители временно оккупированной Новой Каховки в Херсонской области выходили на масштабный митинг против российских захватчиков.
Чтобы разогнать митинг, российские оккупанты начали стрелять по митингующим, однако несмотря на это, люди не расходились.
Читайте также:
- В Херсоне прогнали технику, а в Энергодаре отбили задержанных. Как украинцы голыми руками гонят РФ из своих городов.
- Сине-желтые флаги и тысячи людей. В Новой Каховке проходит митинг против оккупантов (видео).