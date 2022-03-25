"Новотроицкое – это Украина": в Херсонской области люди протестуют против оккупантов (видео)

Жители поселка вышли на митинг с украинскими флагами и пели гимн Украины

Люди выгоняют оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

В поселке Новотроицкое Херсонской области, который находится под контролем российских военных, жители вышли на протест.

Об этом пишет Klymenko Time.

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Сегодня, 25 марта, в Новотроицком прошел митинг за Украину и против присутствия армии РФ.

Люди шли с украинскими флагами и скандировали, что Новотроицкое – это Украина. Также протестующие спели гимн.

Митингующие держали множество плакатов с такими лозунгами:

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"Х*р, а не ХНР".

"Новотроїцьке – це Україна, а не ХНР".

"Херсон, і Крим, і Донбас стануть тобі кісткою в горлі. Путін – пі*ораст".

"Окупанти, геть з України".

Оккупанты стреляли по митингу в Новой Каховке

Жители временно оккупированной Новой Каховки в Херсонской области выходили на масштабный митинг против российских захватчиков.

Чтобы разогнать митинг, российские оккупанты начали стрелять по митингующим, однако несмотря на это, люди не расходились.

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