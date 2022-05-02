Нова зброя у справі! ЗСУ вже тестують гаубиці зі США на росіянах

Український генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко розповів, що поки українські військові змінюють місця дислокації в результаті запеклих боїв, їм доводиться відступати, щоб зберегти особовий склад. Однак, в Україну вже надійшла зброя, завдяки якій ЗСУ планують "перемолоти армію і техніку противника".
Про це він розповів телеведучим Василю Пехньо та Костянтину Лінчевському в ефірі проєкту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна24".
Нові гаубиці, які надійшли в Україну з-за кордону, вже почали працювати на передовій. Генерал Ігор Романенко вважає, що це суттєвий якісний стрибок для ЗСУ.
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"Зараз прийшли причепні гаубиці та 190 тисяч снарядів до них, що дасть нам на 5-7 і більше км перевагу. Нам їх найпростіше освоїти, і це тільки початок, а йдуть і самохідні гаубиці. На все це потрібен час. Це пояснює, чому ми маневруємо, але ворог все ще просувається", — повідомив він.
Генерал додав, що наразі ідуть важкі бої. Поки є перевага ворога в живій силі та потужності озброєння.
"Росіянам поставлене завдання до сакральної дати й параду 9 травня хоч щось подарувати своєму народу. Путін буде, скоріш за все виступати, і треба про щось говорити. Мається на увазі майже захоплений Маріуполь, терени Донбасу в рамках Луганської та Донецької областей, а також Херсонська область в кордонах", — сказав Романенко.
Втім, це аж ніяк не означає, що не буде контрнаступу ЗСУ. На думку генерала, він вже не за горами.
"Ми зараз зберігаємо особовий склад і нарощуємо свої потужності. Вже з Америки, Австралії й Канади поступили гаубиці на територію України, очікуємо на решту. Цього місяця ми проводитимемо оборонну операцію з метою перемолоти як живу силу, так і озброєння противника", — сказав він.
Тож, ЗСУ накопичують сили для подальших дій. Крім того, загострилася ситуація з боку Придністров’я.
"Якщо раніше ми говорили, що росіяни можуть відволікати діючими провокаціями, то тепер виросла загроза (з боку Придністров’я – прим. ред.), про це говорять закордонні розвідки, десь так, як вони попереджали перед початком війни 24 лютого. Росіяни втретє руйнують міст в районі Затоки, їхня мета – ізолювати цей район", — розповів Романенко.
На думку генерала, з Криму можуть задіяти десант та вертольоти.
"Росіяни можуть сідати літаками в Тирасполі, так чи інакше, а до цієї операції потрібно готуватись", — зазначив він.
Також генерал надав інформацію, що Росія може застосувати біологічну зброю і розповсюдити збудник холери в прикордонних з Україною областях.
"Росіяни тестують суміш хімічної зброї, не бойової, втім її використали в Маріуполі і під Ізюмом. Щодо зброї біологічної, росіяни готують свої області, відповідно треба готуватись і нам", — сказав генерал.
Романенко повідомив, що в Конгрес США подали документ про дозвіл втрутитися за умови застосування Росією ядерної тактичної, хімічної чи біологічної зброї в Україні.
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