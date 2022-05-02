Новое оружие в деле! ВСУ уже тестируют гаубицы из США на россиянах

Генерал Романенко рассказал, как ВСУ начинают использовать пришедшую из-за границы технику

Романенко рассказал о новом вооружении для ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассказал, что пока украинские военные сменяют места дислокации в результате упорных боев, им приходится отступать, чтобы сохранить личный состав. Однако в Украине уже поступило оружие, благодаря которой ВСУ планируют "перемолоть армию и технику противника"

Об этом он рассказал телеведущим Василию Пехньо Константину Линчевскому в эфире проекта "Украина вместе" на YouTube-каналы "Україна24".

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Новые гаубицы, поступившие в Украину из-за границы, уже начали работать на передовой. Генерал Игорь Романенко считает, что это существенный качественный скачок для ВСУ.

"Сейчас пришли прицепные гаубицы и 190 тысяч снарядов, что даст нам на 5-7 и более км преимущество. Нам их проще всего освоить, и это только начало, а идут и самоходные гаубицы. На все это нужно время. Это объясняет, почему мы маневрируем, но враг все еще продвигается", — сообщил он.

Генерал добавил, что сейчас идут тяжелые бои. Пока есть преимущество врага в живой силе и мощности вооружения.

"Россиянам поставлена задача к сакральной дате и параду 9 мая хоть что-нибудь подарить своему народу. Путин будет, скорее всего, выступать, и надо о чем-то говорить. Имеется в виду почти захваченный Мариуполь, территории Донбасса в рамках Луганской и Донецкой областей, а также Херсонская область в границах", — сказал Романенко.

Впрочем, это отнюдь не означает, что не будет контрнаступления ВСУ. По мнению генерала, он уже не за горами.

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"Мы сейчас сохраняем личный состав и наращиваем свои мощности. Уже из Америки, Австралии и Канады поступили гаубицы на территорию Украины, ожидаем остальных. В этом месяце мы будем проводить оборонную операцию с целью перемолоть как живую силу, так и вооружение противника", — сказал он.

Поэтому ВСУ накапливают силы для дальнейших действий. Кроме того, обострилась ситуация со стороны Приднестровья.

"Если раньше мы говорили, что россияне могут отвлекать действующими провокациями, то теперь выросла угроза (со стороны Приднестровья – прим. ред.), об этом говорят зарубежные разведки где-то так, как они предупреждали перед началом войны 24 февраля. Россияне в третий раз разрушают мост в районе Затоки, их цель – изолировать этот район", – рассказал Романенко.

По мнению генерала, из Крыма могут задействовать десант и вертолеты.

"Россияне могут садиться самолетами в Тирасполе, так или иначе, а к этой операции нужно готовиться", — отметил он.

Также генерал предоставил информацию, что Россия может применить биологическое оружие и распространить возбудитель холеры в приграничных с Украиной областях.

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"Россияне тестируют смесь химического оружия, не боевого, впрочем, его использовали в Мариуполе и под Изюмом. Относительно биологического оружия, россияне готовят свои области, соответственно нужно готовиться и нам", — сказал генерал.

Романенко сообщил, что в Конгресс США подали документ о разрешении вмешаться при условии применения Россией ядерного тактического, химического или биологического оружия в Украине.

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