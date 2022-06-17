Українці створюють підводний флот РФ на дні Чорного моря – Марченко

Там уже є крейсер, кілька катерів, працюємо над десантним кораблем

Марченко запросив на відкриття підводної бригади кораблів окупантів на дні Чорного моря / Колаж "Сьогодні"

Командування Росії зберігає мовчання з приводу долі свого буксира "Василь Бех", який благополучно було знищено військовими України у ніч на 17 червня. У зв'язку з цим в Україні запитують, чи не спробує Кремль звалити нову провальну операцію на нещасний випадок, як це було з крейсером "Москва".

Про це, зокрема, повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко .

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"В області все спокійно, обстрілу не було. Сьогодні вранці нашими військово-морськими силами було вражено судно забезпечення Чорноморського флоту "Василь Бех", на борту якого було встановлено зенітно-ракетний комплекс "Тор". Пізніше стало відомо, що він затонув. Невже тупі орки знову говоритимуть, що хтось із екіпажу невдало покурив на борту? На рахунку наших військ є ворожий крейсер, кілька катерів, тепер додалося судно забезпечення. Я впевнений, що незабаром наші військові додадуть туди ще фрегат, корвет та великий десантний корабель. І зможемо сказати, що ми створили Чорноморському флоту Росії таку собі підводну бригаду кораблів на дні Чорного моря. На відкриття запрошується все військово-політичне командування окупантів", – розповів Марченко.

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