Украинцы создают подводный флот РФ на дне Черного моря – Марченко

Командование России хранит молчание по поводу судьбы своего буксира "Василий Бех", который благополучно был уничтожен военными Украины в ночь на 17 июня. В этой связи в Украине задаются вопросом, не попытается ли Кремль свалить новую провальную операцию на несчастный случай, как это было с крейсером "Москва".
Об этом, в частности, сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.
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"В области все спокойно, обстрелов не было. Сегодня утром нашими военно-морскими силами было поражено судно обеспечения Черноморского флота "Василий Бех", на борту которого был установлен зенитно-ракетный комплекс "Тор". Позднее стало известно, что он затонул. Неужели тупые орки снова будут говорить, что кто-то из экипажа неудачно покурил на борту? На счету наших войск есть вражеский крейcер, несколько катеров, теперь добавилось судно обеспечения. Я уверен, что вскоре наши военные добавят туда еще фрегат, корвет и большой десантный корабль. И сможем сказать, что мы создали Черноморскому флоту России такую себе подводную бригаду кораблей на дне Черного моря. На открытие приглашается все военно-политическое командование оккупантов", – рассказал Марченко.
Что известно
- Командование ВМС Украины сообщило, что ночью в районе острова Змеиный ракетами Harpoon был поражен российский буксир "Василий Бех".
- 13 апреля стало известно, что две украинские ракеты "Нептун" подбили флагман ЧФ РФ "Москва". На борту произошел пожар, корабль затонул, его капитан и большинство членов экипажа погибли.
- Крейсер "Москва" стал самой дорогой потерей РФ в войне с Украиной. Его цена – около $750 млн.
- В российских СМИ на данный момент нет никаких сообщении о происшествии с судном под названием "Василий Бех".