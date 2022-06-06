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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Бракує повноцінних? В армії РФ пішли на крайні заходи – перехоплення

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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6 червня, 14:07
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Ротація, яку обіцяли провести ще 23 травня, так і не відбулася
У Росії проблеми з армією. Фото: колаж "Сьогодні"
У Росії проблеми з армією. Фото: колаж "Сьогодні"

У Росії готові відправляти на війну в Україну навіть людей з інвалідністю. Їм наказують з'явитись в частині. Окрім того, російські офіцери самі здають своїх солдатів.

Про це йдеться у новій перехопленій розмові окупантів з рідними.

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Деталі

У перехопленій розмові мама російського окупанта розповідає синові новини, які розповсюджуються серед родичів відправлених в Україну військових:

"Там від 15-ї (бригади) від пацанів, що були на дислокації, 20% живих залишилось і повно зниклих безвісти. Загалом – страшно все. Від 31-ї бригади 100 людей залишилось".

Далі пояснює сину, чому ротація, яку обіцяли провести ще 23 травня, так і не відбулась:

"Людей не набрали. Інвалідам сказали 13 числа – вони придатні всі. Поставили, щоб вони всі в розташуванні частини були".

Наприкінці розмови мама розповідає сину новину, почуту від знайомої, про те, що російські офіцери самі здають своїх солдат.

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З самим перехопленням можна ознайомитись за посиланням.

"Беріть лопати та йдіть помирайте": окупант розповів про війну в Україні – перехоплення

Масове мародерство з боку російських окупантів стало вже звичним явищем. Зокрема, вдалося перехопити розмову одного з росіян, який розповідає своїй матері про порядки, які панують в армії Росії. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Рашист розповів, що їхній підрозділ зазнав великих втрат – залишилися здебільшого недосвідчені бійці. Водночас через відсутність комунікації весь час відбуваються перестрілки між "своїми":

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"У нас третя рота піхоти – 95% добровольців. Тому що всі інші або "200-ті", або "300-ті". Від піхоти взагалі нічого не залишилось. Вони там один з одним стріляються постійно. Зв’язку немає. Кажуть: "Наших там немає". Всі їдуть туди, всіх "поклали". Там інженера "поклали" 15-ї бригади наші полкові. Взагалі жах. Там наша 2-га танкова "схлеснулася". Там теж "200-ті", "300-ті". Тут взагалі така дурня: наша артилерія, буває, нашу піхоту криє", – зазначив він.

Крім цього, окупант заявив, що коли ЗСУ знищили техніку підрозділу, то командир полку наказав рашистам іти в бій з лопатами:

"Коли бойові машини підірвали, він сказав: "Тепер беріть лопати та йдіть як піхота, помирайте". Нам так сказав комбат".

Також в Головному управлінні розвідки зазначили, що рашисти зґвалтували неповнолітню дівчинку.

З самим перехопленням можна ознайомитися за посиланням.

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