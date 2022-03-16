Не більше ніж чернетка: Подоляк прокоментував гучний план договору з Росією

Опублікований у ЗМІ мирний план між РФ та Україною, який передбачає нейтральний статус України та скорочення ЗСУ, не відповідає позиції Києва. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
"Коротко. Financial Times опублікувала чернетку, яка демонструє запит російської сторони. І не більше. В української сторони свої позиції. Єдине, що ми підтверджуємо на цьому етапі, – це припинення вогню; виведення російських військ та гарантії безпеки від низки держав", — заявив він.
Про цей план раніше заявило видання Financial Times, посилаючись на три неназвані джерела, знайомі з ходом переговорів. Нібито Росія та Україна підготували план, до якого входить припинення вогню та виведення військ за умови нейтралітету Києва та скорочення ЗСУ.
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