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Над Кіровоградською областю ЗСУ збили російські ракети

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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22 квітня, 12:28
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Ракети армії Російської Федерації збили над областю вчора, 21 квітня
Російські ракети збили над областю / Колаж "Сьогодні"
Російські ракети збили над областю / Колаж "Сьогодні"

Дві ракети над Кіровоградською областюзбили засоби протиповітряної оборони учора, 21 квітня.

Про це повідомляє голова Кіровоградської ОДА Андрій Райкович.

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"Чистий четвер у небі над Кіровоградською областю завершився знищенням українською протиповітряною системою двох ворожих ракет. Дякуємо нашим славним Збройним силам України за те, що ми живі", – йдеться у повідомленні.

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Ракетні удари у Запоріжжі

Вчора, 21 квітня, російські окупанти також намагалися завдати ракетні удари з інфраструктури Запоріжжя.

"У Запоріжжі зафіксовано 2 "прильоти". Постраждалих немає. Противник вкотре намагався завдати шкоди інфраструктурі міста Запоріжжя шляхом ракетних ударів. Прохання не поширювати фото- та відеоматеріали", – повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

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Кащенко Дмитро - полковник ЗСУ, командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади. За 8 років російсько-української війни талановитий офіцер отримав близько 20 нагород та відзнак, був неодноразово поранений. 2022 року відзначився при захисті Сумської та Чернігівської областей. “За особистий приклад героїзму і надзвичайно ефективні бойові дії” отримав звання Герой України.
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Герої не вмирають!

Відволік на себе вогонь ворожої авіації… Степан Тарабалка - майор ЗСУ, льотчик-винищувач. У свої 29 був одним з найвправніших українських пілотів, тому казали, что легендарний “Привид Києва” - це саме він (не підтвердилось)… Загинув у небі над Житомиром у бою з переважаючими силами ворога. Але наш ас встиг збити бомбардувальник, чим врятував житлові квартали міста. Герой України. Посмертно.

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