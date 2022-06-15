На півдні ЗСУ потужно розгромили окупантів

Ворог зазнав серйозних втрат

ЗСУ нищать окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

На півдні українські військові завдали ракетних ударів по складах з пальним і районах зосередження техніки російських окупантів. Також придушені командно-спостережні пункти противника і знищені два склади з боєприпасами.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

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14 червня війська окупантів двічі намагалися завдати авіаційних ударів. Вранці ворожий вертоліт збитий українськими військовими з переносного зенітно-ракетного комплексу, а вдень Мі-8 противника атакував річкову переправу, намагаючись обмежити українські підрозділи в маневрах.

У відповідь українською авіацією завдано три удари по скупченню живої сили й військової техніки армії РФ у Херсонській області. Всього за добу на південному напрямку окупанти втратили понад 70 солдатів і офіцерів, а також понад 60 одиниць техніки, серед яких вертоліт, САУ "Піон", РСЗВ "Град", три гаубиці, а також 19 одиниць бронетехніки та 33 автомобілі.

ЗСУ перетворюють окупантів на пил

Українські військові продовжують нищити російських окупантів. Вчора ЗСУ накрили багато цілей загарбників.

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"Сьогодні (14 червня, — ред.) знову день української артилерії — дуже багато накрили цілей. Задовбаєшся перераховувати. Архангельське — "Град" накрили, під Петрівкою накрили техніку, Блакитне — потрапили по складу боєприпасів, на аеродромі теж накрили, Новодмитрівка — накрили, Олександрівка — накрили, Давидів Брід — накрили, збили вертоліт. Це тільки Херсонська область. А ще район Ізюма, Лисичанська, Запоріжжя", — сказав радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що українська піхота спустила російський безпілотник на землю. Також ми писали, що окупанти масово відмовляються атакувати позиції ЗСУ.