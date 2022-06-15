На юге ВСУ мощно разгромили оккупантов

Враг понес серьезные потери

ВСУ уничтожают оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

На юге украинские военные нанесли ракетных ударов по складам с горючим и районам сосредоточения техники российских оккупантов. Также подавлены командно-наблюдательные пункты противника и уничтожены два состава с боеприпасами.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Реклама

Подробности

14 июня войска оккупантов дважды пытались нанести авиационные удары. Утром вражеский вертолет сбит украинскими военными из переносного зенитно-ракетного комплекса, а днем Ми-8 противника атаковал речную переправу, пытаясь ограничить украинские подразделения в маневрах.

В ответ украинской авиацией нанесены три удара по скоплению живой силы и военной техники армии РФ в Херсонской области. Всего за сутки на южном направлении оккупанты потеряли более 70 солдат и офицеров, а также более 60 единиц техники, среди которых вертолет, САУ "Пион", РСЗО "Град", три гаубицы, а также 19 единиц бронетехники и 33 автомобиля.

ВСУ превращают оккупантов в пыль

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Вчера ВСУ накрыли многие цели захватчиков.

Реклама

"Сегодня (14 июня, — ред.) снова день украинской артиллерии — очень много накрыли целей. Задолбаешься перечислять. Архангельское — "Град" накрыли, под Петровкой накрыли технику, Блакитное — попали по складу боеприпасов, на аэродроме тоже накрыли, Новодмитровка — накрыли, Александровка — накрыли, Давыдов Брод — накрыли, сбили вертолёт. Это только Херсонская область. А ещё район Изюма, Лисичанска, Запорожья", — сказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что украинская пехота спустила российский беспилотник на землю Также мы писали, что оккупанты массово отказываются атаковать позиции ВСУ.