На Сході ЗСУ знищили понад 20 окупантів за добу

Як стало відомо, 15 квітня російські окупанти здійснили одну атаку

Українські захисники продовжують ліквідовувати російських окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

За 15 квітня українські захисники знищили особовий склад та техніку російських окупантів. Війська РФ за день втратили 22 солдати.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

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Як стало відомо, 15 квітня окупанти здійснили одну атаку. Також наша артилерія завдавала вогневої поразки по скупченню особового складу та техніки. Під час боїв наші воїни знищили:

особовий склад – 22

танки – 1

артилерійські системи – 1

АТ – 1

БПЛА – 2

спеціальна техніка – 1

Путін дав команду берегти техніку, а солдат не шкодувати – інсайд генерала ЗСУ

Президент Росії Володимир Путін дав військовому командуванню наказ не шкодувати солдатів, але берегти техніку. Про це в ексклюзивному проєкті "Україна разом" на каналі "Україна 24" розповів ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

За його словами, сьогодні "зусилля, яких намагається докладати військово-політичне керівництво Російської Федерації, результату поки що не досягають".

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