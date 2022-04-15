На Востоке ВСУ уничтожили более 20 оккупантов за сутки

За 15 апреля украинские защитники уничтожили личный состав и технику российских оккупантов. Войска РФ за день потеряли 22 солдата.
Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток".
Как стало известно, 15 апреля оккупанты совершили одну атаку. Также наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. В ходе боев наши воины уничтожили:
Далее по теме
- личный состав – 22;
- танки – 1;
- артиллерийские системы – 1;
- АТ – 1;
- БПЛА – 2;
- специальная техника – 1.
Путин дал команду беречь технику, а солдат не жалеть – инсайд генерала ВСУ
Президент России Владимир Путин дал военному командованию приказ не жалеть солдат, но беречь технику. Об этом в эксклюзивном проекте "Україна разом" на канале "Украина 24" рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.
По его словам, сегодня "усилия, которые пытается прилагать военно-политическое руководство Российской Федерации, результата пока не достигают".
"Ни скрытая мобилизация, ни призыв неопытных военнослужащих срочной службы не помогают. С техникой проблемы. На совещании, которое Путин приводил больше недели назад с руководящим составом силовых структур, было сказано, что солдат не жалеть. Это еще "жуковский подход", который прошел советские времена и есть в вооруженных силах РФ сейчас. А в отношении техники – быть очень осторожными, хранить, потому что восстановить фактически в ходе войны невозможно", – сообщил Романенко.
Генерал рассказал, что оккупанты пытаются сформировать ударную группировку в течение трех недель, и пока это не удается.
"Надо готовиться к сопротивлению и уничтожению еще двух третей военного потенциала от того нашествия, которое пришло к нам 24 февраля. Треть мы уже уничтожили", – заявил он.