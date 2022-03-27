На Херсонщині окупанти ходять по хатах та просять їжу

У Музиківці Херсонської області, яку тимчасово окупували російські військові, за останній тиждень зафіксували шість нерозірваних снарядів. Окупанти РФ ходять по селу, заходять у будинки і просять їжу.
Про це повідомила секретарка Музиківської сільської ради Людмила Погрібна у Facebook.
Що відбувається у селі?
За словами Погрібної, російські окупанти курсують по селу, одні ходять по хатам і просять їжу, а інші роздають так звану "гуманітарну допомогу".
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"Східне та Загорянівка без світла та води. Херсонобленерго під час ремонту у Сонячному та Богданівці оглянули розбиту підстанцію "Східне". Ремонт поки що неможливий", — написала вона.
Окупація Херсона та Каховки
- 12 березня у Херсоні відбулося екстрене засідання обласної ради. На екстреному засіданні було прийнято звернення про те, що "Херсонщина – це Україна", а жодних псевдореферендумів не може бути. Звернення було прийнято одноголосно. Російські загарбники планують проведення референдуму на території Херсонської області щодо створення "Херсонської народної республіки".
- 6 березня мешканці тимчасово окупованої Нової Каховки вийшли на масштабний мітинг проти російських загарбників. Щоб зупинити мітинг, російські окупанти почали стріляти по мітингувальниках, проте попри це люди не розходилися.
- Керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що війська окупантів не досягли підтримки населення на захоплених територіях і використовують зброю, репресії та загрози.
- Нову Каховку контролюють окупанти. Поки що Нова Каховка перебуває під контролем ворога, проте всередині міста російських військ немає. На жаль, поки що люди не мають можливості евакуюватися.