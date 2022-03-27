На Херсонщине оккупанты ходят по домам и просят еду

А некоторые российские военные раздают так называемую гуманитарную помощь

В Музыковке российские оккупанты просят еду у людей. Фото: коллаж "Сегодня"

В Музыковке Херсонской области, которую временно оккупировали российские военные, за последнюю неделю зафиксировали шесть неразорванных снарядов. Оккупанты РФ ходят по селу, заходят во дворы и просят еду.

Об этом сообщила секретарь Музыковского сельского совета Людмила Погребная в Facebook.

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Что происходит в селе?

По словам Погребной, российские оккупанты ходят по селу, одни заходят в дома и просят еду, а другие сами раздают так называемую гуманитарную помощь.

"Восточное и Загоряновка без света и воды. "Херсоноблэнерго" во время ремонта в Солнечном и Богдановке осмотрело разбитую подстанцию "Восточное". Ремонт пока невозможен", — написала она.

Оккупация Херсона и Каховки

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