На Херсонщине оккупанты ходят по домам и просят еду

В Музыковке Херсонской области, которую временно оккупировали российские военные, за последнюю неделю зафиксировали шесть неразорванных снарядов. Оккупанты РФ ходят по селу, заходят во дворы и просят еду.
Об этом сообщила секретарь Музыковского сельского совета Людмила Погребная в Facebook.
Что происходит в селе?
По словам Погребной, российские оккупанты ходят по селу, одни заходят в дома и просят еду, а другие сами раздают так называемую гуманитарную помощь.
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"Восточное и Загоряновка без света и воды. "Херсоноблэнерго" во время ремонта в Солнечном и Богдановке осмотрело разбитую подстанцию "Восточное". Ремонт пока невозможен", — написала она.
Оккупация Херсона и Каховки
- 12 марта в Херсоне прошло экстренное заседание областного совета. Было принято обращение о том, что "Херсонщина – это Украина", а никаких псевдореферендумов быть не может. Обращение принято единогласно. Российские захватчики планируют проведение референдума на территории Херсонской области по созданию "Херсонской народной республики".
- 6 марта жители временно оккупированной Новой Каховки вышли на масштабный митинг против российских захватчиков. Чтобы остановить митинг, оккупанты начали стрелять по митингующим, однако, несмотря на это, люди не расходились.
- Руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что войска оккупантов не добились поддержки населения на захваченных территориях и используют оружие, репрессии и угрозы.
- Новую Каховку контролируют оккупанты. Новая Каховка находится под контролем врага, однако внутри города российских войск нет. К сожалению, пока у людей нет возможности эвакуироваться.