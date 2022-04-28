На Донбасі росіяни вбивали українців, які хотіли здатися в полон

Російські військові стратили українців, які намагалися здатися в полон на Донеччині. Про це розповів спеціальний американський посланець із питань міжнародного правосуддя Бет Ван Шаак на засіданні ООН, пише The Hill.

"Тепер у нас є вірогідна інформація про те, що російська військова частина, що діяла на околицях Донецька, страчувала українців, які намагалися здатися, а не поміщала їх під варту. Якщо це правда, це було б порушенням основного принципу права війни: заборони на довільну кару цивільних осіб та комбатантів, які капітулювали, поранення чи інші форми інвалідизації".