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"Мобілізованих" з ОРДЛО використовують як гарматне м’ясо для виявлення позицій ЗСУ – розвідка

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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19 березня, 16:21
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Новостворені підрозділи мають низький моральний стан
Один із підрозділів втратив близько 200 "мобілізованих".
Один із підрозділів втратив близько 200 "мобілізованих". / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти "мобілізують" чоловіче населення на окупованих територіях ОРДЛО.

Про це повідомляє в Facebook Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Що відбувається

В управлінні повідомили, що сформовані підрозділи мають низьку бойову підготовку, дисципліну та моральний стан.

"За словами самих "мобілізованих", російське командування використовує їх в якості "живця". Тобто як передовий ешелон розвідки боєм. Підрозділи відправляють на військових автомобілях до лінії зіткнення, ігноруючи високі втрати. І так визначають розташування вогневих позицій ЗС України", – заявили в розвідці.

/ Фото: Getty Images

Як зазначається, один із таких підрозділів – у складі 250-300 осіб – 16-17 березня втратив близько 200 "мобілізованих" на Миколаївському напрямку.

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"Рештки підрозділу, що повернулися до Херсонської області, абсолютно деморалізовані та відмовляються від подальшої участі в бойових діях", – зазначили в управлінні.

Нагадаємо, в Маріуполі росіяни вводять в оману мешканців міста, зав'язуючи їм білі пов'язки – нібито як розпізнавальний знак цивільного населення.

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