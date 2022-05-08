Масовані удари окупантів у Донецькій області: зруйновано 85 будівель, є жертви (фото)

Ворог обстрілював мирне населення з авіації, ракетних установок

Окупанти штурмують Донецьку область. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти минулої доби, 7 травня, обстріляли 19 населених пунктів на Донеччині. Внаслідок цього є поранені та загиблі. Поліція задокументувала воєнні злочини РФ.

Про це повідомили у Національній поліції України.

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"Серед мирних жителів є загиблі та поранені. Руйнувань зазнали щонайменше 85 цивільних об’єктів – житлові будинки, виробничі підприємства, дві школи та ліцей, об’єкти життєзабезпечення", – зазначили у відомстві.

Упродовж минулої доби російські війська вдарили по таких населених пунктах:

Маріуполь

Бахмут

Авдіївка

Костянтинівка

Дружківка

Мар'їнка

Залізне

Вугледар

Сіверськ

Святогірськ

Малотаранівка

Дробишеве

Очеретине

Новокалинове Очеретинської громади

Костянтинівка Мар'їнського району

Сидорове Святогірської громади

Дронівка Бахмутського району

Ворог обстрілював мирне населення з авіації, ракетних установок, реактивних систем залпового вогню "Смерч", танків, важкої артилерії.

"Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України", – наголосили у Нацполіції.

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Окупанти обстріляли Донецьку область. Фото: Нацполіція України

Росіяни обстріляли машину для евакуації

Росіяни обстріляли автомобіль, призначений для евакуації людей, на території заводу "Азовсталь" у зруйнованому Маріуполі, є загиблий та постраждалі. Росія продовжує порушувати всі домовленості.

"Цей автомобіль рухався до цивільних для того, щоб їх евакуювати з території заводу. Внаслідок обстрілу 1 боєць загинув та 6 поранено", – йдеться у заяві.

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