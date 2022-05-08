Массированные удары оккупантов в Донецкой области: разрушены 85 зданий, есть жертвы (фото)

Враг обстреливал мирное население из авиации, ракетных установок

Оккупанты штурмуют Донецкую область. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты за прошедшие сутки, 7 мая, обстреляли 19 населенных пунктов в Донецкой области. В результате этого есть раненые и погибшие. Полиция задокументировала военные преступления РФ.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

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"Среди мирных жителей есть погибшие и раненые. Разрушения претерпели не менее 85 гражданских объектов – жилые дома, производственные предприятия, две школы и лицей, объекты жизнеобеспечения", – отметили в ведомстве.

За прошедшие сутки российские войска ударили по таким населенным пунктам:

Мариуполь

Бахмут

Авдеевка

Константиновка

Дружковка

Марьинка

Железное

Угледар

Северск

Святогорск

Малотарановка

Дробышево

Очеретино

Новокалиново Очеретинской громады

Константиновка Марьинского района

Сидорово Святогорской громады

Дроновка Бахмутского района

Враг обстреливал мирное население из авиации, ракетных установок, реактивных систем залпового огня "Смерч", танков, тяжелой артиллерии.

"Полицейские начали досудебное расследование по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", – подчеркнули в Нацполиции.

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Оккупанты обстреляли Донецкую область. Фото: Нацполиция Украины

Россияне обстреляли машину для эвакуации

Россияне обстреляли автомобиль, предназначенный для эвакуации людей, на территории завода "Азовсталь" в разрушенном Мариуполе, есть погибший и пострадавшие. Россия продолжает нарушать все договоренности.

"Этот автомобиль двигался к гражданским для того, чтобы их эвакуировать с территории завода. В результате обстрела 1 боец погиб и 6 ранены", – говорится в заявлении.

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