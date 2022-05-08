Массированные удары оккупантов в Донецкой области: разрушены 85 зданий, есть жертвы (фото)

Российские оккупанты за прошедшие сутки, 7 мая, обстреляли 19 населенных пунктов в Донецкой области. В результате этого есть раненые и погибшие. Полиция задокументировала военные преступления РФ.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
"Среди мирных жителей есть погибшие и раненые. Разрушения претерпели не менее 85 гражданских объектов – жилые дома, производственные предприятия, две школы и лицей, объекты жизнеобеспечения", – отметили в ведомстве.
За прошедшие сутки российские войска ударили по таким населенным пунктам:
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Враг обстреливал мирное население из авиации, ракетных установок, реактивных систем залпового огня "Смерч", танков, тяжелой артиллерии.
"Полицейские начали досудебное расследование по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", – подчеркнули в Нацполиции.
Оккупанты обстреляли Донецкую область. Фото: Нацполиция Украины
Россияне обстреляли машину для эвакуации
Россияне обстреляли автомобиль, предназначенный для эвакуации людей, на территории завода "Азовсталь" в разрушенном Мариуполе, есть погибший и пострадавшие. Россия продолжает нарушать все договоренности.
"Этот автомобиль двигался к гражданским для того, чтобы их эвакуировать с территории завода. В результате обстрела 1 боец погиб и 6 ранены", – говорится в заявлении.