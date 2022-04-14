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"Краще б на**й пішли". Мережу підірвали меми про потонулий крейсер "Москва"

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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14 квітня, 10:49
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Сайт "Сьогодні" зібрав добірку найкращих мемів про російський крейсер
У Мережі показали меми про крейсера "Москва". Фото: колаж "Сьогодні"
У Мережі показали меми про крейсера "Москва". Фото: колаж "Сьогодні"

Російський ракетний крейсер "Москва", підбитий українськими ракетами "Нептун", потонув. На цю тему в Мережі почали публікувати багато мемов.

Сайт "Сьогодні" зібрав добірку найкращих мемів про крейсер "Москва".

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Атака на "Москву"

Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко підтвердив успішну атаку Збройних Сил України на ракетний крейсер РФ "Москва".

Відомо, що у російський корабель влучили дві крилаті ракети "Нептун". В результаті на борту почалася пожежа. Орієнтовна кількість екіпажу – 510 моряків. За заявою Росії, весь екіпаж було евакуйовано.

За словами прессекретаря Одеської ОВА Сергія Братчука, росіяни приховують масштаби пошкоджень на "Москві". Він припустив, що крейсер буде небоєздатним щонайменше рік.

"Москва" – російський гвардійський ракетний крейсер, головний корабель проєкту 1164 "Атлант". Входить до складу 30 дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Побудований на Суднобудівному заводі імені 61 комунара у місті Миколаєві, спочатку отримав найменування "Слава". Після списання протичовнового крейсера "Москва" проєкту 1123 успадкував його ім'я і став флагманом Чорноморського флоту.

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Історії звитяг
Співробітник ППС міста Буча знайшов в одній із розстріляних машин виснажену собаку. Вона кілька тижнів жила в салоні авто, чекаючи на господарів, які, швидше за все, загинули під час звірств окупантів. Хлопець урятував хаскі: відвіз її до ветеринара, потім забрав до себе додому і назвав Буча. (Клікніть, щоб переглянути відео та дізнатися подробиці).
Слава Україні!
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наші янголи-охоронці

Сергій Кулик – кулеметник ЗСУ (позивний Боцман), раніше – вчитель фізкультури. Під час битви за Гостомель, коли його батальйон був змушений відступити, Боцман залишився на позиціях, щоб затримати ворога. І виконав бойове завдання, незважаючи на поранення. Він урятував понад сто життів своїх побратимів, але загинув. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
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