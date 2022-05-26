Комбат "Свободи" розкрив деталі жорстокої бійні із загарбниками на Донбасі

Українські захисники ризикували власним життям

Кузик розповів про бої з окупантами/Фото: колаж: "Сьогодні"

Командир "свободівців", капітан Нацгвардії Петро Кузик розповів, як військовим довелося виходити із Рубіжного Луганської області.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

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"Під час виходу все трохи пішло шкереберть. Машини, які мали в першій половині ночі евакуйовувати озброєння, не прийшли, тому наступні, які вже мали вивозити людей, вивозили зброю. Ми не могли залишити її ворогу. А ми вже, коли розвиднілося, виходили, як могли… Усі хлопці – герої. Ті, які вивозили нас на броні, ризикували власним життям, бо ж бронемашина у світлий час – мішень. Справа і зліва на той момент уже просочився ворог. Тих, хто не помістився всередині броні, довелося завантажувати наверх. Нам навіть вдалося відстрілювати тих, хто гатив по нас з РПГ", — розповів Кузик.

Він зазначив, що військові боролися відчайдушно.

"Перед відходом – я мушу про це сказати – наші "свободівці"... відчайдушно боролися – про таких можна фільми знімати. Наприклад, наша передня позиція "Цербер", названа на честь маленького цуценяти, якого знайшли бійці, не просто стримувала удари, вона знищували танки. Ворог думав, що там стоїть безліч спецназівців, а насправді їх там було декілька десятків. Поранені відмовлялися звідти йти, бо не хотіли підставляти побратимів – я силою вивозив їх із позиції", — зазначив Кузик.

На Луганщину чекають вирішальні бої

Цього тижня очікуються головні бої за Луганську область. Наразі там російські окупанти зосередили всі сили. До того ж тривають обстріли Сєверодонецька.

За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, армія РФ зосередила свої сили на захоплення Луганської області. Він зазначив, що обстріли Сєверодонецька зростають у геометричній прогресії – авіабомби, гради, смерчі, міномети.

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Гайдай додав, що на Луганщину окупанти переправили ще 2500 одиниць військової техніки.

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