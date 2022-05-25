На Луганщину чекають вирішальні бої: Гайдай розповів коли

У регіон окупанти переправили ще 2500 одиниць військової техніки

Сергій Гайдай розповів за бої у Луганській області. Фото: колаж "Сьогодні"

Цього тижня очікуються головні бої за Луганську область. Наразі там російські окупанти зосередили всі сили. До того ж тривають обстріли Сєверодонецька.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у проєкті FREEДОМ на YouTube-каналі "Україна 24".

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За словами Гайдая, армія РФ зосередила свої сили на захоплення Луганської області.

Він зазначив, що обстріли Сєверодонецька зростають у геометричній прогресії – авіабомби, гради, смерчі, міномети.

Гайдай додав, що на Луганщину окупанти переправили ще 2500 одиниць військової техніки.

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Окупанти залишили без газу всю Луганщину

В Луганській області повністю зупинено роботу останньої газорозподільної станції. Відтепер вся область повністю лишилася без блакитного палива. Крім того, під час обстрілу було травмовано працівника цієї ГРС. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, станом на вчора на Луганщині із газом залишалися 36 тисяч абонентів у трьох населених пунктах, а залишків блакитного палива в магістральних трубах вистачило би на півтора місяця.

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Тепер газ відсутній всюди.

"Через обстріл в районі останньої вцілілої газорозподільної станції акубаротравми зазнав працівник, який здійснював регулювання автоматики. Через ці обстріли з боку російської армії припинила роботу і зазначена ГРС, що призвело до відсутності подачі централізованого газопостачання в зазначених населених пунктах", – написав Гайдай.

Як і раніше, область залишається повністю знеструмленою. Відсутнє і централізоване водопостачання. Воду для потреб населення розвозять рятувальники.

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