Добили останню станцію. Окупанти залишили без газу всю Луганську область

Блакитного палива в магістральних трубах вистачило би на півтора місяці

Луганська область повністю лишилася без газопостачання. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Луганській області повністю зупинено роботу останньої газорозподільної станції. Відтепер вся область повністю лишилася без блакитного палива. Крім того, під час обстрілу було травмовано працівника цієї ГРС.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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За його словами, станом на вчора на Луганщині із газом залишалися 36 тисяч абонентів у трьох населених пунктах, а залишків блакитного палива в магістральних трубах вистачило би на півтора місяці.

Тепер газ відсутній повсюди.

"Через обстріл в районі останньої вцілілої газорозподільної станції акубаротравми зазнав працівник, який здійснював регулювання автоматики. Через ці обстріли з боку російської армії припинила роботу і зазначена ГРС, що призвело до відсутності подачі централізованого газопостачання в зазначених населених пунктах", – написав Гайдай.

Як і раніше, область залишається повністю знеструмленою. Відсутнє і централізоване водопостачання. Воду для потреб населення розвозять рятувальники.

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Окупанти на Луганщині наступають на всіх напрямках

Російські окупанти у Луганській області наступають на всіх напрямках. Ситуація близька до критичної, заявив Гайдай.

За його словами, ситуація погіршується буквально з кожним днем і навіть з кожною годиною.

"Обстріли збільшуються все більше і більше. Сєвєродонецьк російська армія вирішила просто знищити повністю, тому що місто бомблять авіацією, скидають авіабомби. Розстрілюють із систем ракетного залпового вогню, артилерії, мінометів, з танків. Вони просто стирають Сєвєродонецьк з лиця землі. Намагаються постійно атакувати в різних напрямках, намагаються прорвати лінію оборони Сєвєродонецька. Гірська громада, де Золоте, Катеринівка, – намагаються прорватися там. З боку Попасної, Комишувахи, з Білогорівки – теж", – сказав Гайдай.

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