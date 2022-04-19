Коли закінчиться війна в Україні: Арестович дав новий прогноз

РФ ще запускатиме ракети по містах України мінімум місяць

Олексій Арестович допустив, коли Росія може припинити запускати ракети по Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Ракетні удари по території України наноситимуть до кінця війни. Росія планує це робити ще не менше місяця.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі національного телемарафону. "UAРазом".

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За його словами, у цьому плані українці не повинні мати жодних ілюзій.

"Ракетні удари по наших містах будуть до останнього дня війни та безпечних місць зараз не існує. Дуже багато ще ракет, вони переважно б'ють ракетами повітряного базування, які, зокрема, Україна передала за результатами Будапештського меморандуму. У цьому є велика іронія", – розповів Арестович

Він додав, що таких ракет у Росії ще є сотні.

"А з огляду на те, що в ракетному залпі зазвичай 5-10 ракет, можна порахувати на скільки ракетних залпів у них залишилося", – зазначив Арестович.

Радник глави ВП вважає, що частина ракет Росія залишить на "жахливу війну з НАТО".

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"Але я думаю, що ще місяць вони битиму, тут ми повинні позбутися ілюзій у цьому сенсі", – додав він.

Росія кинула останні резерви на війну в Україні.

У Росії закінчуються оперативні резерви. Останні сили відправили у напрямку Гуляйполя і у напрямку Слов'янська та Краматорська з боку Ізюма, заявив Арестович.

Він також заперечує те, що Росія намагається зібрати додаткові резерви для наступу в Україні.

"Що ж збирати, якщо ми бачимо, яка там техніка. Ми бачимо те, що там у районі Валуєво зібрано, де нібито страшні резерви, але реально там 10-15 тисяч. І основне їхнє завдання зараз – це не входити на територію України, а боротися з відмовниками, які масово пишуть рапорти. Потрібно зрозуміти дуже просту річ – резервів у Росії немає", – сказав радник голови ОП.

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