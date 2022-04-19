Когда закончится война в Украине: Арестович дал новый прогноз

РФ еще будет запускать ракеты по городам Украины минимум месяц

Алексей Арестович допустил, когда Россия может перестать запускать ракеты по Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Ракетные удары по территории Украины будут наносить до конца войны. Россия планирует это делать еще не меньше, чем месяц.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире национального телемарафона "UAРазом".

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По его словам, в этом плане у украинцев не должно быть никаких иллюзий.

"Ракетные удары по нашим городам будут до последнего дня войны и безопасных мест сейчас не существует. Очень много еще ракет, они в основном бьют ракетами воздушного базирования, которые, в частности, Украина передала по результатам Будапештского меморандума. В этом большая ирония заключается", – рассказал Арестович

Он добавил, что таких ракет у России еще сотни.

"А учитывая, что в ракетном залпе обычно 5-10 ракет, можно сосчитать на сколько ракетных залпов у них осталось", – отметил Арестович.

Советник главы ОП считает, что часть ракет Россия оставит на "страшную войну с НАТО".

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"Но я думаю, что еще месяц они будут бить, здесь мы должны избавиться от иллюзий в этом смысле", – добавил он.

Россия бросила последние резервы на войну в Украине.

У России заканчиваются оперативные резервы. Последние силы отправили в направлении Гуляйполя и в направлении Славянска и Краматорска со стороны Изюма, заявил Арестович.

Он также отрицает тот факт, что Россия пытается собрать дополнительные резервы для наступления в Украине.

"Что же собирать, если мы видим, какая там техника. Мы видим то, что там в районе Валуево собрано, где якобы страшные резервы, но реально там 10-15 тысяч. И основная их задача сейчас – это не входить на территорию Украины, а бороться с отказниками, которые массово пишут рапорта. Надо понять очень простую вещь – резервов у России нет", – сказал советник главы ОП.

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