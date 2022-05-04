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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Як довго Росія може бомбити Україну – думка експерта

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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4 травня, 18:20
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Запасів ще достатньо, а ось налагодити виробництво вже неможливо
Щоб знищити Україну, Росія дістала всі свої ракетні запаси, вважає Жданов / Колаж "Сьогодні"
Щоб знищити Україну, Росія дістала всі свої ракетні запаси, вважає Жданов / Колаж "Сьогодні"

Після чергових ракетних ударів 3 травня по Львову та знищення боєголовок над Київською областю експерти спробували підрахувати, скільки ракет залишилося у Росії. Нагадаємо, днями у Міноборони України повідомили, що з 24 лютого Москва випустила по українських населених пунктах понад 1300 ракет.

Військовий експерт Олег Жданов розповів "Сьогодні", який у армії РФ залишився потенціал для продовження ракетних ударів по Україні.

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Оцінка експерта

"Якщо взяти до уваги ракети, що б'ють по наземних цілях, "повітря-земля" або "земля-земля", то до війни їхня кількість оцінювалась у 5 тис. – 7 тис. штук. Захід зараз може не враховувати ракети, які були зняті з озброєння. Наприклад, "Точка У". У 2019 році вона була відправлена на зберігання та її прибрали з обліку. А це була наймасовіша ракета в СРСР. Нині вони дістають їх. Відомо про кілька тисяч таких ракет. Також вони дістали ракету "Онікс", яку було знято з озброєння, а зараз вона у бойовому складі", – каже військовий експерт.

Запустити ракетний завод

Відновлення виробництва нових ракет у Росії практично неможливе.

"По-перше, вони (росіяни. – Ред.) не зможуть відтворити плати 1970-х років. Вже ці технології пішли у минуле, повернути їх фізично неможливо. А нові ракети виробляти не можуть, бо вони не мають нових сучасних чіпів. Колись називалася цифра, що Росія здатна випускати одну ракету на місяць. Йдеться про таку ракету, як "Калібр". Виробничі потужності у них слабкі і технології застарілі", – вважає Жданов.

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Щодо вартості ракет, то, за даними експертів, наприклад, високоточна крилата може коштувати близько 5 млн – 7 млн доларів. Є думка, що саме такими вчора завдавалися удари у Львові. Водночас балістична ракета коштує не менше 1 млн доларів.

Обстановка

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