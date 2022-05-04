Сили ППО збили дві ракети РФ з шести над Львівщиною

Голова Львівської ОВА Максим Козицький припустив, що ракети летіли з Каспійського регіону

Військові РФ завдали ракетних ударів / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти ввечері 3 травня запустили шість ракет у бік Львівської області. Сили української протиповітряної оборони збили дві російські ракети. Три влучили в електричні підстанції у Львівській області, а одна – на Закарпатті. Ракети могли летіти з Каспійського регіону.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram.

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"За попередньою інформацією, з шести ворожих ракет наші сили ППО збили над Львівщиною дві. Три влучили в електричні підстанції у Львівській області. Одна – в електричну підстанцію на Закарпатті. Припускають, що ракети летіли з Каспійського регіону. Трьом електричним підстанціям у Львові завдали суттєвих пошкоджень. Є затримка у русі потягів", – зауважив Козицький.

Він додав. що двоє людей звернулися у медзаклади області з осколковими пораненнями. З їхніх слів, перебували неподалік від місць вибухів. Стан постраждалих – середньої важкості.

"Дякую воїнам ПвК "Захід", які роблять надможливе, щоб вберегти нас від загроз з повітря. Дякую також працівникам ДСНС, Львівобленерго та "Укрзалізниці", які оперативно ліквідовують наслідки ударів і працюють над відновленням електропостачання у житлових районах міста", – додав голова Львівської ОВА.

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Російські ракети вперше вдарили по Закарпаттю

У гірському районі Закарпаття зафіксували "прильоти" російських ракет в інфраструктурний об'єкт. Вся інформація про пошкодження та можливі жертви ще уточнюється. Про це повідомляє голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

"Приліт ракети в об’єкт у гірському районі Закарпаття. На місці працюють служби, уточнюємо інформацію щодо пошкоджень та можливих жертв", – йдеться у повідомленні.

За інформацією журналіста Віталія Глаголи, перша ракета на Закарпаття прилетіла в Воловецький район. За попередньою інформацією, жертв немає.

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Ворожа ракета потрапила до однієї із залізничних підстанцій біля вокзалу у Воловці.

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